Dünya Kupası'nın ardından Ronaldo sustu, ablası Katia Aveiro konuştu!

20 Aralık 2022 Salı, 14:01

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, finalde Fransa'yı seri penaltı atışlarıyla 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, turnuvanın ardından sessizliğini korurken, yıldız ismin ablası Katia Aveiro, "tüm zamanların en kötü Dünya Kupası" yorumunu yaptı.

Arjantin’in Dünya Kupası zaferi sonrası sessizliğini koruyan Ronaldo, iki gün geçmesine rağmen ezeli rakibi Lionel Messi’yi kutlamadı. Ronaldo’nun sessizliği devam ederken, ablası Katia Aveiro’nun paylaşımı gündem yarattı.

MBAPPE’Yİ ÖVDÜ, MESSI’Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

Portekiz’in çeyrek finalde Fas’a yenilerek elendiği turnuvayı eleştiren Aveiro, "Tüm zamanların en kötü Dünya Kupası… Neyse ki bize harika bir final izletti. Ne maçtı ama. Arjantin’e tebrikler. Kylian Mbappe… Bu çocuk gerçek değil. Parlak bir gelecek seni bekliyor. İnanılmaz" ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız Mbappe hakkında övgü dolu ifadeler kullanan ve Arjantin’i tebrik eden Aveiro’nun Messi hakkında yorum yapmaması dikkat çekti.



