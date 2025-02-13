Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında David Hubert'in ekibi Anderlecht ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?
Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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