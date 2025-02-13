Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Şubat 2025 Perşembe, 09:44
Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında David Hubert'in ekibi Anderlecht ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ANDERLECHT  MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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