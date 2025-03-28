Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında kendi evinde Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
THY EuroLeague'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Pablo Laso'nun ekibi Baskonia ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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