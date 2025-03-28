TBF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA'ya ceza verdi.
TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA'ya ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Edirne'de oynanan Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet-ÇİMSA ÇBK Mersin müsabakasında sarı-lacivertli seyircilerin neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne 15 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
SALON VE SEYİRCİ OLAYLARI
Yarı finalin diğer ayağında Beşiktaş BOA-Emlak Konut mücadelesinde "gerçekleşen salon ve seyirci olayları" ile siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" sebebiyle Beşiktaş Kulübü'nün de 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Manisa Basket Divissa-Türk Telekom maçında Manisa Basket 1994 Sportif Faaliyetleri A.Ş görevlisi Serhan Çetin'e "saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" nedeniyle 1 müsabakadan men ve 90 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
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