Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in ilk hafta maçında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
THY Euroleague'de heyecan sürüyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Georgios Bartzokas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport ekranlarından şifreli olarak yayımlanacak.
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