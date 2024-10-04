Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in ilk hafta maçında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2024 Cuma, 10:28
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY Euroleague'de heyecan sürüyor. 

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Georgios Bartzokas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport ekranlarından şifreli olarak yayımlanacak.

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