Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY Euroleagu çeyrek final 2. maçında sahasında Paris Basket ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:45'te başlayacak.
THY Euroleague'de çeyrek final heyecanı sürüyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, sahasında Tiago Splitter'ın ekibi Paris Basket ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
İlk maçı 83-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde.
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