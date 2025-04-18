Fenerbahçe Beko durdurulamıyor: Üst üste 21. galibiyet!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 22:43

Güncelleme: 18.04.2025 - 22:43

Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Bahçeşehir'i 95-80 mağlup etti.

Maçın en skorer ismi Bahçeşehir'den 19 sayıyla Şehmus Hazer olurken, Fenerbahçe Beko'da ise en skorer isim 17 sayıyla McCollum oldu.

Fenerbahçe bu galibiyet ile ligde üst üste 21. galibiyetini elde etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Murat Ciner, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 17, Tarık Biberoviç 15, Hayes-Davis 14, Hall 11, Sertaç 9, Baldwin 8, Birch 7, Melih 6, Guduric 5, Metecan 3, Melli

BAHÇEŞEHİR: Cavanaugh 12, Odiase 14, Şehmus 19, Furkan 18, Ponitka 2, Smith, Bouteille, Massinburg 15, Furkan Haltalı, Göktuğ

1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 47-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-61