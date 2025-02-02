Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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