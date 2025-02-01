Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi!

Al Ahli ile Napoli'nin, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in transferi için anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 14:00

Napoli, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. 

İtalyanlar, Saint-Maximin'in bonservisini elinde bulunduran Al Ahli ile oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesinin feshedilip Napoli'ye kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. 

Arabasitan ekibi, sarı-lacivertlilerin onayını bekliyor. 27 yaşındaki futbolcu da Serie A'da forma giymeye sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor. 

Fenerbahçe'de 24 maçta forma giyen Saint-Maximin takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.


Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #napoli

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