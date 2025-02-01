Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi!
Al Ahli ile Napoli'nin, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in transferi için anlaştığı iddia edildi.
Napoli, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
İtalyanlar, Saint-Maximin'in bonservisini elinde bulunduran Al Ahli ile oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesinin feshedilip Napoli'ye kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
Arabasitan ekibi, sarı-lacivertlilerin onayını bekliyor. 27 yaşındaki futbolcu da Serie A'da forma giymeye sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de 24 maçta forma giyen Saint-Maximin takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #napoli
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