Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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