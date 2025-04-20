Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 10:08
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı sürüyor.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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