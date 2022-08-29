Fenerbahçe, Konyaspor karşısında mağlup! Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadelede her iki taraf da karşılaşmayı 10 kişi olarak tamamladı. Fenerbahçe'de 22. dakikada Enner Valencia, Konyaspor'da 54. dakikada Adil Demirbağ kırmızı kartla oyun dışı kaldı.