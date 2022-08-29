Fenerbahçe, Konyaspor karşısında mağlup! Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:24
<p>Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

<p>Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadelede her iki taraf da karşılaşmayı 10 kişi olarak tamamladı. Fenerbahçe'de 22. dakikada Enner Valencia, Konyaspor'da 54. dakikada Adil Demirbağ kırmızı kartla oyun dışı kaldı.</p>

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadelede her iki taraf da karşılaşmayı 10 kişi olarak tamamladı. Fenerbahçe'de 22. dakikada Enner Valencia, Konyaspor'da 54. dakikada Adil Demirbağ kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

<p>Mücadelede tek gol 66. dakikada Konyaspor'da Muhammet Demir'den geldi.</p>

Mücadelede tek gol 66. dakikada Konyaspor'da Muhammet Demir'den geldi.

<p>Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7 puanda kaldı. Konyaspor ise 8 puana ulaştı.</p>

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7 puanda kaldı. Konyaspor ise 8 puana ulaştı.

<p>Fenerbahçe önümüzdeki hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise Bitexen Giresunspor deplasmanına gidecek. </p>

Fenerbahçe önümüzdeki hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise Bitexen Giresunspor deplasmanına gidecek. 

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