Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Önceliğimiz Avrupa'daki kimliğimiz'
"ÇOK FAZLA ROTASYON OLMAYACAK"
"Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa'da hem de ligde mücadele etmenin sonucu. 3 günde bir maç yaptığınızda bu tarz sonuçları olabiliyor. Maçta daha önce yaptığımız gibi çok rotasyon yapma imkanımız olmayacak. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Ama fiziksel olarak müsait oyuncularla başlayıp, galibiyetle ayrılıp, tur atlamak için güzel bir adım atmak istiyoruz"
ATTILA SZALAI AÇIKLAMASI
"Luan Peres'in sakatlığı, Szalai için rotasyon yapmamızı zorlaştırdı. Bugüne kadar her maçta oynayan tek oyuncu. Onu dinlendirmek için doğru anı bulacağız. Ama ben pek çok meslektaşım gibi maç maç bakıyorum. Kararlarımı maçtan önce veriyorum. Bu maç onun dinlenmesi için doğru maç mı, kararımı vermedim. Pazartesi günü ligde önemli bir maçımız var. Son kararımı maç günü vereceğim"
"BEKLENTİMİZ ZOR BİR MAÇ"
"Beklentilerimiz zor bir maç olacağı yönünde. Larnaca takımının çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim için bir uyarı. Biz, sahada uygulamak istediğimiz fikirleri değiştirmeyeceğiz. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz, onlar da bizi daha iyi tanıyor. Zaten bir yaptık, zor bir maç olacak iki takım için de. Biz buradan galibiyetle ayrılmak ve gruptan birinci çıkmak için her türlü şartımız olduğuna inanıyoruz."
"ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA'DAKİ İMAJIMIZ"
Avrupa Ligi'nde final oynama ihtimali konusunda Jesus, şöyle cevap verdi:
"Avrupa Ligi her geçen gün zorlaşıyor. Geçmişe göre daha kuvvetli takımlar var. Biz de adaptasyon sürecindeyiz. Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz dönemdeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde takım ilk 100'de bile değildi. Eğer şu an yanılmıyorsam 70'lerde. Öncelikle yapmamız gereken, Avrupa'daki imajımızı tekrar toparlamak. Maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli ve en zor maç, bir sonraki maç"
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