Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Önceliğimiz Avrupa'daki kimliğimiz'

"BEKLENTİMİZ ZOR BİR MAÇ"

"Beklentilerimiz zor bir maç olacağı yönünde. Larnaca takımının çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim için bir uyarı. Biz, sahada uygulamak istediğimiz fikirleri değiştirmeyeceğiz. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz, onlar da bizi daha iyi tanıyor. Zaten bir yaptık, zor bir maç olacak iki takım için de. Biz buradan galibiyetle ayrılmak ve gruptan birinci çıkmak için her türlü şartımız olduğuna inanıyoruz."