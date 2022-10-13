Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Önceliğimiz Avrupa'daki kimliğimiz'

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 08:14
<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün oynanacak AEK Larnaca karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.</p>

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün oynanacak AEK Larnaca karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

<p><strong>"ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"</strong></p> <p>"Crespo'nun da belirttikleri çerçevesinde zor bir maç bekliyoruz. Çünkü rakibimizin gruptan çıkmak için ümidi var. Grupta iyi sonuç aldılar. Bütün bunların çerçevesinde galip gelmeyi umuyoruz. Ama belirtmiş olduğumuz gibi zor bir maç bizi bekliyor"</p>

"ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

"Crespo'nun da belirttikleri çerçevesinde zor bir maç bekliyoruz. Çünkü rakibimizin gruptan çıkmak için ümidi var. Grupta iyi sonuç aldılar. Bütün bunların çerçevesinde galip gelmeyi umuyoruz. Ama belirtmiş olduğumuz gibi zor bir maç bizi bekliyor"

<p><strong>"ÇOK FAZLA ROTASYON OLMAYACAK"</strong></p> <p>"Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa'da hem de ligde mücadele etmenin sonucu. 3 günde bir maç yaptığınızda bu tarz sonuçları olabiliyor. Maçta daha önce yaptığımız gibi çok rotasyon yapma imkanımız olmayacak. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Ama fiziksel olarak müsait oyuncularla başlayıp, galibiyetle ayrılıp, tur atlamak için güzel bir adım atmak istiyoruz"</p>

"ÇOK FAZLA ROTASYON OLMAYACAK"

"Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa'da hem de ligde mücadele etmenin sonucu. 3 günde bir maç yaptığınızda bu tarz sonuçları olabiliyor. Maçta daha önce yaptığımız gibi çok rotasyon yapma imkanımız olmayacak. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Ama fiziksel olarak müsait oyuncularla başlayıp, galibiyetle ayrılıp, tur atlamak için güzel bir adım atmak istiyoruz"

<p><strong>"BELKİ DE GARANTİLEYECEĞİZ"</strong></p> <p>"Grubumuz çok dengeli bir grup. Herkesin hala şansı devam ediyor. Galip gelirsek, gruptan çıkma anlamında büyük bir adım olacak. Bu yüzden buraya geldik. İyi bir sonuç alıp, galip gelip belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz"</p>

"BELKİ DE GARANTİLEYECEĞİZ"

"Grubumuz çok dengeli bir grup. Herkesin hala şansı devam ediyor. Galip gelirsek, gruptan çıkma anlamında büyük bir adım olacak. Bu yüzden buraya geldik. İyi bir sonuç alıp, galip gelip belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz"

<p><strong>"POLİTİK OLARAK BAKMIYORUZ"</strong></p> <p>"Bu maça sadece sportif çerçevede bakıyoruz. Politik çerçevede bakmıyoruz"</p>

"POLİTİK OLARAK BAKMIYORUZ"

"Bu maça sadece sportif çerçevede bakıyoruz. Politik çerçevede bakmıyoruz"

<p><strong>ATTILA SZALAI AÇIKLAMASI</strong></p> <p>"Luan Peres'in sakatlığı, Szalai için rotasyon yapmamızı zorlaştırdı. Bugüne kadar her maçta oynayan tek oyuncu. Onu dinlendirmek için doğru anı bulacağız. Ama ben pek çok meslektaşım gibi maç maç bakıyorum. Kararlarımı maçtan önce veriyorum. Bu maç onun dinlenmesi için doğru maç mı, kararımı vermedim. Pazartesi günü ligde önemli bir maçımız var. Son kararımı maç günü vereceğim"</p>

ATTILA SZALAI AÇIKLAMASI

"Luan Peres'in sakatlığı, Szalai için rotasyon yapmamızı zorlaştırdı. Bugüne kadar her maçta oynayan tek oyuncu. Onu dinlendirmek için doğru anı bulacağız. Ama ben pek çok meslektaşım gibi maç maç bakıyorum. Kararlarımı maçtan önce veriyorum. Bu maç onun dinlenmesi için doğru maç mı, kararımı vermedim. Pazartesi günü ligde önemli bir maçımız var. Son kararımı maç günü vereceğim"

<p><strong>"BATSHUAYI HASTALANDI"</strong></p> <p>"Batshuayi hastalandı. Takımla birlikte buraya seyahat etti. Durumu ne olacak, bilmiyorum. Durumuna bakacağız. Durumu normal olursa maç kadrosunda olabilir."</p>

"BATSHUAYI HASTALANDI"

"Batshuayi hastalandı. Takımla birlikte buraya seyahat etti. Durumu ne olacak, bilmiyorum. Durumuna bakacağız. Durumu normal olursa maç kadrosunda olabilir."

<p><strong>"BEKLENTİMİZ ZOR BİR MAÇ"</strong></p> <p>"Beklentilerimiz zor bir maç olacağı yönünde. Larnaca takımının çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim için bir uyarı. Biz, sahada uygulamak istediğimiz fikirleri değiştirmeyeceğiz. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz, onlar da bizi daha iyi tanıyor. Zaten bir yaptık, zor bir maç olacak iki takım için de. Biz buradan galibiyetle ayrılmak ve gruptan birinci çıkmak için her türlü şartımız olduğuna inanıyoruz."</p>

"BEKLENTİMİZ ZOR BİR MAÇ"

"Beklentilerimiz zor bir maç olacağı yönünde. Larnaca takımının çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim için bir uyarı. Biz, sahada uygulamak istediğimiz fikirleri değiştirmeyeceğiz. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz, onlar da bizi daha iyi tanıyor. Zaten bir yaptık, zor bir maç olacak iki takım için de. Biz buradan galibiyetle ayrılmak ve gruptan birinci çıkmak için her türlü şartımız olduğuna inanıyoruz."

<p><strong>"ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA'DAKİ İMAJIMIZ"</strong></p> <p>Avrupa Ligi'nde final oynama ihtimali konusunda Jesus, şöyle cevap verdi:</p> <p>"Avrupa Ligi her geçen gün zorlaşıyor. Geçmişe göre daha kuvvetli takımlar var. Biz de adaptasyon sürecindeyiz. Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz dönemdeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde takım ilk 100'de bile değildi. Eğer şu an yanılmıyorsam 70'lerde. Öncelikle yapmamız gereken, Avrupa'daki imajımızı tekrar toparlamak. Maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli ve en zor maç, bir sonraki maç"</p>

"ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA'DAKİ İMAJIMIZ"

Avrupa Ligi'nde final oynama ihtimali konusunda Jesus, şöyle cevap verdi:

"Avrupa Ligi her geçen gün zorlaşıyor. Geçmişe göre daha kuvvetli takımlar var. Biz de adaptasyon sürecindeyiz. Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz dönemdeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde takım ilk 100'de bile değildi. Eğer şu an yanılmıyorsam 70'lerde. Öncelikle yapmamız gereken, Avrupa'daki imajımızı tekrar toparlamak. Maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli ve en zor maç, bir sonraki maç"

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