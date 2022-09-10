Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nu yeniledi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bir ve bütün olarak yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçemizin, ‘Türkiye’nin en çok şampiyon takımı’ unvanını vurgulayan 28 Şampiyonluğuna ait kupalar, soyunma odası koridorlarında tek tek resmedildi. Türk futboluna ve Fenerbahçemize adını altın harflerle yazdırmış sayısız ismin şampiyonluk ruhuyla taçlandırdığı o 28 forma da duvarlarımızdaki yerini aldı. Takımımız bu koridorlardan her maçımıza “sahnenin bizim olduğunu” bilerek çıkacak!" denildi.