Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nu yeniledi

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:34
<p>Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun soyunma odasının ve koridorlarının yeniden tasarlandığını açıkladı.</p>

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun soyunma odasının ve koridorlarının yeniden tasarlandığını açıkladı.

<p>Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bir ve bütün olarak yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçemizin, ‘Türkiye’nin en çok şampiyon takımı’ unvanını vurgulayan 28 Şampiyonluğuna ait kupalar, soyunma odası koridorlarında tek tek resmedildi. Türk futboluna ve Fenerbahçemize adını altın harflerle yazdırmış sayısız ismin şampiyonluk ruhuyla taçlandırdığı o 28 forma da duvarlarımızdaki yerini aldı. Takımımız bu koridorlardan her maçımıza “sahnenin bizim olduğunu” bilerek çıkacak!" denildi.</p>

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bir ve bütün olarak yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçemizin, ‘Türkiye’nin en çok şampiyon takımı’ unvanını vurgulayan 28 Şampiyonluğuna ait kupalar, soyunma odası koridorlarında tek tek resmedildi. Türk futboluna ve Fenerbahçemize adını altın harflerle yazdırmış sayısız ismin şampiyonluk ruhuyla taçlandırdığı o 28 forma da duvarlarımızdaki yerini aldı. Takımımız bu koridorlardan her maçımıza “sahnenin bizim olduğunu” bilerek çıkacak!" denildi.

<p><strong>İşte Ülker Stadyumu'nun yeni hali...</strong></p>

İşte Ülker Stadyumu'nun yeni hali...

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