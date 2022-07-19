Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 20:39
<p>Fenerbahçe'de 2022-2023 forma tanıtımı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve davetliler katıldı.</p>

Fenerbahçe'de 2022-2023 forma tanıtımı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve davetliler katıldı.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Tanıtım videolarının izletildiği ve sanatçı Ece Seçkin'in sahne aldığı etkinlikte daha sonra forma tanıtımına geçildi. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını oyuncular <strong>Sarp Akkaya</strong>, <strong>Afra Saraçoğlu</strong> ve <strong>Sarp Can Köroğlu</strong> tanıttı. Formaları giyen ünlüler, formaları çok beğendiklerini ifade ettiler.</p>

Tanıtım videolarının izletildiği ve sanatçı Ece Seçkin'in sahne aldığı etkinlikte daha sonra forma tanıtımına geçildi. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını oyuncular Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu tanıttı. Formaları giyen ünlüler, formaları çok beğendiklerini ifade ettiler.

<p>Maç kadrosunda olmadığı için forma tanıtımına katılan futbolcu <strong>Mert Hakan Yandaş</strong>, herkesin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarken, "<strong>Formalar gerçekten tasarım olarak çok iyiler, çok beğendim. Formalardan tüm takım arkadaşlarımız çok memnun. Geçen sene giydiklerimiz de çok konforluydu. Hem çok şık hem de çok rahat. Tüm camiamızın, taraftarımızın olduğu gibi benim favorim de çubuklu forma. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında, arkasında Atatürk imzası olan formayla şampiyonluk hayali hepimizi heyecanlandırıyor</strong>" dedi.</p>

Maç kadrosunda olmadığı için forma tanıtımına katılan futbolcu Mert Hakan Yandaş, herkesin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarken, "Formalar gerçekten tasarım olarak çok iyiler, çok beğendim. Formalardan tüm takım arkadaşlarımız çok memnun. Geçen sene giydiklerimiz de çok konforluydu. Hem çok şık hem de çok rahat. Tüm camiamızın, taraftarımızın olduğu gibi benim favorim de çubuklu forma. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında, arkasında Atatürk imzası olan formayla şampiyonluk hayali hepimizi heyecanlandırıyor" dedi.

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