Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Maç kadrosunda olmadığı için forma tanıtımına katılan futbolcu Mert Hakan Yandaş, herkesin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarken, "Formalar gerçekten tasarım olarak çok iyiler, çok beğendim. Formalardan tüm takım arkadaşlarımız çok memnun. Geçen sene giydiklerimiz de çok konforluydu. Hem çok şık hem de çok rahat. Tüm camiamızın, taraftarımızın olduğu gibi benim favorim de çubuklu forma. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında, arkasında Atatürk imzası olan formayla şampiyonluk hayali hepimizi heyecanlandırıyor" dedi.