Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha, Almanya'da gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 16:15
<p>Fenerbahçe'den ayrılan ve Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, Bayern Münih'i yıkan isim oldu. Berisha, attığı golle ilgili kısa bir yorumda bulundu.</p>

Fenerbahçe'den ayrılan ve Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, Bayern Münih'i yıkan isim oldu. Berisha, attığı golle ilgili kısa bir yorumda bulundu.

<p>Alman basınında yer alan habere göre; golcü futbolcu, "Bayern Münih gibi takımlara karşı atılan goller unutulmaz goller olur" ifadesini kullandı.</p> <p>Öte yandan Alman basınında Berisha'nın takıma adaptasyon konusunda problem yaşamadığı belirtilirken, "Berisha, Bayern maçı öncesi verdiği sözü tuttu" denildi.</p>

Alman basınında yer alan habere göre; golcü futbolcu, "Bayern Münih gibi takımlara karşı atılan goller unutulmaz goller olur" ifadesini kullandı.

Öte yandan Alman basınında Berisha'nın takıma adaptasyon konusunda problem yaşamadığı belirtilirken, "Berisha, Bayern maçı öncesi verdiği sözü tuttu" denildi.

<p>Mergim Berisha daha önce verdiği röportajda, "Bundesliga'nın en iyi takımına karşı oynamaktan mutluyum. Sahada saklanacak değiliz. Cesur ve özgüvenli olacağız. Kolay olmayacak ama sonunda kazanan biz olacağız" demişti.</p>

Mergim Berisha daha önce verdiği röportajda, "Bundesliga'nın en iyi takımına karşı oynamaktan mutluyum. Sahada saklanacak değiliz. Cesur ve özgüvenli olacağız. Kolay olmayacak ama sonunda kazanan biz olacağız" demişti.

<p>Mergim Berisha daha önce verdiği röportajda, "Bundesliga'nın en iyi takımına karşı oynamaktan mutluyum. Sahada saklanacak değiliz. Cesur ve özgüvenli olacağız. Kolay olmayacak ama sonunda kazanan biz olacağız" demişti.</p>

Mergim Berisha daha önce verdiği röportajda, "Bundesliga'nın en iyi takımına karşı oynamaktan mutluyum. Sahada saklanacak değiliz. Cesur ve özgüvenli olacağız. Kolay olmayacak ama sonunda kazanan biz olacağız" demişti.

fenerbahçe Mergim Berisha Augsburg

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