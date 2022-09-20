Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha, Almanya'da gündem oldu
Alman basınında yer alan habere göre; golcü futbolcu, "Bayern Münih gibi takımlara karşı atılan goller unutulmaz goller olur" ifadesini kullandı.
Öte yandan Alman basınında Berisha'nın takıma adaptasyon konusunda problem yaşamadığı belirtilirken, "Berisha, Bayern maçı öncesi verdiği sözü tuttu" denildi.
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