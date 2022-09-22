Fenerbahçeli Miguel Crespo, Avrupa'nın zirvesine yerleşti
SALİH ÖZCAN DA LİSTEDE
Takvim'in haberine göre maç başına rakip yarı alanda 4.24 top kazanan yıldız futbolcuyu Portimonense'den Paulo Estrela (3.7) takip etti. Üçüncü sırada Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan (3.52) geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes'te oynayan Baptiste Santamaria (3.49) dördüncü, Cercle Brugge'de oynayan Charles Vanhoutte ise (3.39) beşinci sırada yer aldı.
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