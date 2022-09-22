Fenerbahçeli Miguel Crespo, Avrupa'nın zirvesine yerleşti

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 12:00
<p>5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca pres yapan Fenerbahçe, müthiş mücadelesiyle taraftarlarını mutlu etmişti.</p>

5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca pres yapan Fenerbahçe, müthiş mücadelesiyle taraftarlarını mutlu etmişti.

<p><strong>CRESPO, AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE</strong></p> <p>Fenerbahçe'nin bu baskılı presinin en önemli parçalarından birisi de Miguel Crespo oldu. </p>

CRESPO, AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Fenerbahçe'nin bu baskılı presinin en önemli parçalarından birisi de Miguel Crespo oldu. 

<p>Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı Jorge Jesus'la beraber farklı bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız Avrupa'nın zirvesine çıktı.</p>

Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı Jorge Jesus'la beraber farklı bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız Avrupa'nın zirvesine çıktı.

<p>Crespo, Avrupa'nın önde gelen 10 ligi dikkate alındığında, ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu.</p>

Crespo, Avrupa'nın önde gelen 10 ligi dikkate alındığında, ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu.

<p><strong>SALİH ÖZCAN DA LİSTEDE</strong></p> <p><strong>Takvim</strong>'in haberine göre maç başına rakip yarı alanda 4.24 top kazanan yıldız futbolcuyu Portimonense'den Paulo Estrela (3.7) takip etti. Üçüncü sırada Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan (3.52) geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes'te oynayan Baptiste Santamaria (3.49) dördüncü, Cercle Brugge'de oynayan Charles Vanhoutte ise (3.39) beşinci sırada yer aldı.</p>

SALİH ÖZCAN DA LİSTEDE

Takvim'in haberine göre maç başına rakip yarı alanda 4.24 top kazanan yıldız futbolcuyu Portimonense'den Paulo Estrela (3.7) takip etti. Üçüncü sırada Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan (3.52) geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes'te oynayan Baptiste Santamaria (3.49) dördüncü, Cercle Brugge'de oynayan Charles Vanhoutte ise (3.39) beşinci sırada yer aldı.

fenerbahçe miguel crespo Spor Toto Süper Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler