Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Galatasaray açıklaması!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:14

Milli maçlar sebebiyle verilen aradan sonra Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşılaşacak. 1 Ekim'de Adana'da oynanacak maç öncesinde sakat futbolcuların durumu hakkında Murat Sancak'tan açıklama geldi.

ADANA DEMİRSPOR'DA SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Bilindiği üzere Adana Demirspor'da Henry Onyekuru, Emre Akbaba ve Younes Belhanda forma giyiyor. Akbaba ve Belhanda'nın Galatasaray maçında forma giyemeyeceği iddia edilmişti.

3 OYUNCU DA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYABİLİR

Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Henry Onyekuru hariç hepsi sapasağlam. Onyekuru da Galatasaray maçına yetişecek" ifadesini kullandı. Bilindiği üzere Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nın kadrosundan da sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada Adana Demirspor 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Adana ekibi 16 puan ve averajla zirvede yer alıyor. Rakibiyle aynı istatistiğe sahip olan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.