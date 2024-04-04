Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2024 Perşembe, 23:27
Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'

'MAÇI BİTİREBİLİRDİK'

"Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık."

Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'

'SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK'

"Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum."

Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'

'DAHA AKTİF OLMALIYDIK'

"Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik."

Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'

'BUNU BAŞARAMADIK'

"Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık."

Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'

'BEŞİKTAŞ'A PROJE LAZIM'

"Benden önce 4 hoca çalıştı. Zaten takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Benim buraya gelmemde asıl amaç ligi en iyi şekilde tamamlayıp kupayı almak ve gelecek sezonun projesini tamamlamak. Beşiktaş bir plan, proje yapmazsa sıkıntı yaşar. Biz önümüzdeki yılı planlamalıyız."

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