Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'

'BUNU BAŞARAMADIK'

"Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık."