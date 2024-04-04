Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta Mert Günok sakatlık yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 21:51
Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!
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Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.

Siyah beyazlı takımda kaleci Mert Günok, maçın 52. dakikasında kendini yere bıraktı.

Sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı.

Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu oyuna girdi.


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