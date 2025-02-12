Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, deplasmanda Pascal Bosschaart'ın ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.
FEYENOORD - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FEYENOORD - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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