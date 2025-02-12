Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 10:11
Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, deplasmanda Pascal Bosschaart'ın ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.

Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FEYENOORD - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FEYENOORD - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

milan feyenoord uefa şampiyonlar ligi canlı

En Çok Okunan Haberler