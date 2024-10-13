Finlandiya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İngiltere, Uluslar Ligi B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
FİNLANDİYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
FİNLANDİYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürcü hakem Giorgi Kruashvili'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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