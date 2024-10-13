Finlandiya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Finlandiya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere, Uluslar Ligi B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2024 Pazar, 10:46
Finlandiya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Finlandiya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Finlandiya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FİNLANDİYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Finlandiya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FİNLANDİYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcü hakem Giorgi Kruashvili'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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