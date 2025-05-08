Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
08 Mayıs 2025 Perşembe, 11:00
Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Raffaele Palladino yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşılaşacak.

Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FİORENTİNA - REAL BETİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FİORENTİNA - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Real Betis, İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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