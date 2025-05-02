Real Betis, Fiorentina karşısında tek farkla kazandı!

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Real Betis, sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Real Betis, Fiorentina karşısında tek farkla kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:25

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Real Betis, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.

Benito Villamarin'de oynanan karşılaşmayı Real Betis, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Betis'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ez Abde ve 64. dakikada Antony kaydetti.

Konuk ekip Fiorentina'nın tek golü 72. dakikada Luca Ranieri'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Artemio Franchi'de oynanacak.

Turu atlayan takım, Djurgarden - Chelsea eşleşmesinin kazananı ile finalde kozlarını paylaşacak.


Etiketler: #real betis #Fiorentina #UEFA Konferans Ligi

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