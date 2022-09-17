Galatasaray 58 hafta sonra lider! 'Galatasaray kulübesi 2-1 Konya kulübesi'
EBRU KILIÇOĞLU- KIYMETLİ ÜÇ PUAN
Henüz ilk dakikada, Boey’in insanüstü bir çabayla (ki bu maç boyunca devam ediyor…), çizgiden topu Oliveira’ya çevirmesi ve onun da anında kaleye göndermesiyle buluyor Galatasaray golü… Böylece Konyaspor’un ‘gol yemeyen takım’ efsanesi bitiyor. Ama bu yanıltmasın! Zira son derece iyi kurgulanmış 4-1-4-1’lik taktik dizilişi, ne savunmada ne de defansta açık bırakmayan oyun anlayışından anlıyoruz ki, ne bu unvan ne de lig sıralamasındaki yeri tesadüf değil Konyaspor’un… Galatasaray’a gelince. Baskılı oyunu göz dolduruyor ama aksaklıklar da var. Orta sahadaki Torreira fazla yalnız kalıyor, savunmada Emin sık sık heyecanına yenik düşüyor. Gomis kalabalık rakip defans arasında kayboluyor. Bu nedenle Galatasaray’ın baskılı oyunu uzun süre golle süslenmiyor.
Konyaspor iyi çalışılmış bir taktikle, uzaktan her şutu deniyor. Ki bu denemelerden Çekici’ninki 15. dakikada mükemmel bir vuruşla ağları buluyor… Tempolu ve iki taraf adına da bol net pozisyonlu bir maç olsa da skor 82. dakikaya kadar değişmiyor. Bu, sonradan oyuna giren iki oyuncunun, Dubois ve Icardi’nin sahneye çıktığı an. Biri soldan kestiği güzel ortayı penaltı noktasına ulaştırıyor. Diğerinin varlığı Calvo’yu strese sokunca, golü kendi kalesine atıyor. Son dakikalarda yaşanan gerilimde kaleci Sehic ikinci kırmızıdan atılıyor. 9 dakika uzayan maçta skor değişmiyor. Galatasaray çok kıymetli 3 puanın hepsini büyük bir sevinçle kendine saklıyor… (CUMHURİYET)
UĞUR MELEKE-GALATASARAY KULÜBESİ 2-1 KONYA KULÜBESİ
Konyaspor’un ilk altı maçının üçü 1-0, ikisi 0-0 bitmişti düne kadar. Bir karakterleri var, kalelerini bu denli kapatabilmelerinin bir sebebi var: Takım halinde doğru duruyorlar, çok fazla pozisyon vermiyorlar. Bu sezon Hearts’a 4, Fiorentina ve Antwerp’e üçer gol atmış Başakşehir’e koca 90 dakikada tek bir net pozisyon vermişlerdi. Fenerbahçe’den de gol yememişlerdi. Dün Galatasaray’a karşı da 75 dakika boyunca oyunlarından hiç taviz vermediler, özellikle sarı-kırmızılıların tempoyu yükseltmek istediği bölümlerde akıllıca düşürdüler vitesi. Bence Konya’nın iki sezondur bu tip maçlarda yaptığı en kritik iş, büyük rakiplerine tempoyu artırma fırsatı vermemeleri. Dün de 70’lere kadar yine maçın vitesini düşük tutmayı başardılar ancak Okan Hoca’nın doğru değişiklikleriyle avantajı ele geçirdi Galatasaray. (HÜRRİYET)
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