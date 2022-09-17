Galatasaray 58 hafta sonra lider! 'Galatasaray kulübesi 2-1 Konya kulübesi'

EBRU KILIÇOĞLU- KIYMETLİ ÜÇ PUAN

Henüz ilk dakikada, Boey’in insanüstü bir çabayla (ki bu maç boyunca devam ediyor…), çizgiden topu Oliveira’ya çevirmesi ve onun da anında kaleye göndermesiyle buluyor Galatasaray golü… Böylece Konyaspor’un ‘gol yemeyen takım’ efsanesi bitiyor. Ama bu yanıltmasın! Zira son derece iyi kurgulanmış 4-1-4-1’lik taktik dizilişi, ne savunmada ne de defansta açık bırakmayan oyun anlayışından anlıyoruz ki, ne bu unvan ne de lig sıralamasındaki yeri tesadüf değil Konyaspor’un… Galatasaray’a gelince. Baskılı oyunu göz dolduruyor ama aksaklıklar da var. Orta sahadaki Torreira fazla yalnız kalıyor, savunmada Emin sık sık heyecanına yenik düşüyor. Gomis kalabalık rakip defans arasında kayboluyor. Bu nedenle Galatasaray’ın baskılı oyunu uzun süre golle süslenmiyor.

