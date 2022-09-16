Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Konyaspor yorumu: 'Birden fazla Hagi olmaz'
"Avrupa'nın değerli oyuncuları. Bir tanesi PSG'den gelmiş. PSG göndermek zorundaydı. Bekledi, sabır gösterdi ve aldı Galatasaray. Vasat geçirdiği ilk yedi haftayı lider kapatması önemli. Yarın öbür gün bu oyuncular toparlandığı zaman bu puanlar çok önemli olacak. Karşısında hiç gol yemeyen bir takım vardı."
"Okan Buruk'un biraz duygularıyla hareket ettiğini görüyorum. Oyuncu seçimlerinden dolayı söylüyorum bunu. Okan hoca tırnaklarıyla geldi buraya. Gelen oyuncular çok popüler isimler. Bundan 8 yıl önce çilek, böcek zamanları olsa bu popülerlikleri olmaz. Mertens için demiyorum ama mesela Torreira da olmaz."
"Galatasaray taraftarı bu sene çok ümitli. Karşısında ciddiye alınacak bir takım vardı. Hocanın taktiksel gelişimi yüzde 1 milyon halletmesi gerekiyor. Ama sonuçlandırmak her zaman iyidir. Futbolda fizik ve taktik çok önemli. Fizik olarak düzeltmek mümkün olmayan oyuncularda ısrar etmenize gerek yok. Yusuf Demir, umarım Beşiktaş'taki Muhammet Demir gibi olmaz."
"Bence Muslera tecrübesindeki bir kaleci bu golü çıkarabilir miydim diye düşünmüştür. Muslera'nın bu tür topları çok çıkardığını görmüştüm. Bence duruş hatasından dolayı bu golü çıkaramadı. Kalecinin kaleden çıkması sarı karttır. Kalecinin kaptan olması dezavantajdır. Muslera olay çıktı kalesini terk ettiği için sarı kart gördü. Ben olsam Sergio Oliveira oyundan asla çıkarmam. Ben olsam Taylan'ı tutardım. Bir kaç tane hata yaptığı için vazgeçmemek lazım."
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