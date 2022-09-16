Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Konyaspor yorumu: 'Birden fazla Hagi olmaz'

"Bence Muslera tecrübesindeki bir kaleci bu golü çıkarabilir miydim diye düşünmüştür. Muslera'nın bu tür topları çok çıkardığını görmüştüm. Bence duruş hatasından dolayı bu golü çıkaramadı. Kalecinin kaleden çıkması sarı karttır. Kalecinin kaptan olması dezavantajdır. Muslera olay çıktı kalesini terk ettiği için sarı kart gördü. Ben olsam Sergio Oliveira oyundan asla çıkarmam. Ben olsam Taylan'ı tutardım. Bir kaç tane hata yaptığı için vazgeçmemek lazım."