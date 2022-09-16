Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Konyaspor yorumu: 'Birden fazla Hagi olmaz'

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 23:26
<p>Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.</p>

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

<p>"Giresun maçını kaybetti ama bu maçta daha kötü oynadılar. Kazanmalarına rağmen söylüyorum. Galatasaray'ın aldığı puan oynadığı oyundan daha fazla. Ama bu büyük takımlar için büyük avantaj. Kötü oynarken kazanabilmek de büyük iştir."</p>

"Giresun maçını kaybetti ama bu maçta daha kötü oynadılar. Kazanmalarına rağmen söylüyorum. Galatasaray'ın aldığı puan oynadığı oyundan daha fazla. Ama bu büyük takımlar için büyük avantaj. Kötü oynarken kazanabilmek de büyük iştir."

<p>"Avrupa'nın değerli oyuncuları. Bir tanesi PSG'den gelmiş. PSG göndermek zorundaydı. Bekledi, sabır gösterdi ve aldı Galatasaray. Vasat geçirdiği ilk yedi haftayı lider kapatması önemli. Yarın öbür gün bu oyuncular toparlandığı zaman bu puanlar çok önemli olacak. Karşısında hiç gol yemeyen bir takım vardı."</p>

"Avrupa'nın değerli oyuncuları. Bir tanesi PSG'den gelmiş. PSG göndermek zorundaydı. Bekledi, sabır gösterdi ve aldı Galatasaray. Vasat geçirdiği ilk yedi haftayı lider kapatması önemli. Yarın öbür gün bu oyuncular toparlandığı zaman bu puanlar çok önemli olacak. Karşısında hiç gol yemeyen bir takım vardı."

<p>"Okan Buruk'un biraz duygularıyla hareket ettiğini görüyorum. Oyuncu seçimlerinden dolayı söylüyorum bunu. Okan hoca tırnaklarıyla geldi buraya. Gelen oyuncular çok popüler isimler. Bundan 8 yıl önce çilek, böcek zamanları olsa bu popülerlikleri olmaz. Mertens için demiyorum ama mesela Torreira da olmaz."</p>

"Okan Buruk'un biraz duygularıyla hareket ettiğini görüyorum. Oyuncu seçimlerinden dolayı söylüyorum bunu. Okan hoca tırnaklarıyla geldi buraya. Gelen oyuncular çok popüler isimler. Bundan 8 yıl önce çilek, böcek zamanları olsa bu popülerlikleri olmaz. Mertens için demiyorum ama mesela Torreira da olmaz."

<p>"Sergio giderek kalitesini gösteriyor. Fiziki anlamda da çok iyi olan bir oyuncu. Savunmada merkezdeki oyuncular süper değil. Emin genç ve zamanı var. Muslera maçı aldı. İki reaksiyon gösterdi. Ve takıma maçı kazandırdı. Okan Hoca bu takımın fizik gücünü artırmalı. Bunun temel sebebi takımın yaşı."</p>

"Sergio giderek kalitesini gösteriyor. Fiziki anlamda da çok iyi olan bir oyuncu. Savunmada merkezdeki oyuncular süper değil. Emin genç ve zamanı var. Muslera maçı aldı. İki reaksiyon gösterdi. Ve takıma maçı kazandırdı. Okan Hoca bu takımın fizik gücünü artırmalı. Bunun temel sebebi takımın yaşı."

<p>"Hagi'nin ağır kalmasını diğer oyuncular kaldırabilir. Ama birden fazla Hagi'yi bu günümüz futbolu kaldırmaz. Mertens için de aynı şey geçerli. Senin 10 numaran Mertens'se merkez orta sahanda iki tane defansı düşünen oyuncun olmalı."</p>

"Hagi'nin ağır kalmasını diğer oyuncular kaldırabilir. Ama birden fazla Hagi'yi bu günümüz futbolu kaldırmaz. Mertens için de aynı şey geçerli. Senin 10 numaran Mertens'se merkez orta sahanda iki tane defansı düşünen oyuncun olmalı."

<p>"Yeni transfer Mertens, Yusuf ve Yunus'un fiziği çok iyi değil. Omuzu yiyince düşüyor. Sergio Oliveira sabah kalkamaz. Orta sahada çok çalıştı. Kolay değil. Icardi'nin kuvvetli bir şekilde bu takıma dönmesi çok önemli."</p>

"Yeni transfer Mertens, Yusuf ve Yunus'un fiziği çok iyi değil. Omuzu yiyince düşüyor. Sergio Oliveira sabah kalkamaz. Orta sahada çok çalıştı. Kolay değil. Icardi'nin kuvvetli bir şekilde bu takıma dönmesi çok önemli."

<p>"Galatasaray taraftarı bu sene çok ümitli. Karşısında ciddiye alınacak bir takım vardı. Hocanın taktiksel gelişimi yüzde 1 milyon halletmesi gerekiyor. Ama sonuçlandırmak her zaman iyidir. Futbolda fizik ve taktik çok önemli. Fizik olarak düzeltmek mümkün olmayan oyuncularda ısrar etmenize gerek yok. Yusuf Demir, umarım Beşiktaş'taki Muhammet Demir gibi olmaz."</p>

"Galatasaray taraftarı bu sene çok ümitli. Karşısında ciddiye alınacak bir takım vardı. Hocanın taktiksel gelişimi yüzde 1 milyon halletmesi gerekiyor. Ama sonuçlandırmak her zaman iyidir. Futbolda fizik ve taktik çok önemli. Fizik olarak düzeltmek mümkün olmayan oyuncularda ısrar etmenize gerek yok. Yusuf Demir, umarım Beşiktaş'taki Muhammet Demir gibi olmaz."

<p>"Galatasaray'da yerli alternatifi değişti. Bana diyorlar ki 'Çok biliyorsan çık kendin yap' En sonunda teknik direktörlüğe soyunacağım. Bunu bir espri olarak kabul edelim. Yeni nesil teknik direktörlük akademisyenleri emrediyor."</p>

"Galatasaray'da yerli alternatifi değişti. Bana diyorlar ki 'Çok biliyorsan çık kendin yap' En sonunda teknik direktörlüğe soyunacağım. Bunu bir espri olarak kabul edelim. Yeni nesil teknik direktörlük akademisyenleri emrediyor."

<p>"Galatasaray taç kullanırken Konyaspor oyuncu değiştirdi. O pozisyonda saha dizilimi değişti ve sağdan çıkan oyuncunun kanadından gol yediler. Bir dakika daha bekleseydi farklı olabilirdi."</p>

"Galatasaray taç kullanırken Konyaspor oyuncu değiştirdi. O pozisyonda saha dizilimi değişti ve sağdan çıkan oyuncunun kanadından gol yediler. Bir dakika daha bekleseydi farklı olabilirdi."

<p>"Geç de olsa Mertens ve Gomis oyundan çıkınca bir hareketlilik oldu. Konyaspor da tedirginlik yaşadı. Konya'nın en önemli oyuncusu sakat olduğu için de sıkıntı yaşadı."</p>

"Geç de olsa Mertens ve Gomis oyundan çıkınca bir hareketlilik oldu. Konyaspor da tedirginlik yaşadı. Konya'nın en önemli oyuncusu sakat olduğu için de sıkıntı yaşadı."

<p>"Bence Muslera tecrübesindeki bir kaleci bu golü çıkarabilir miydim diye düşünmüştür. Muslera'nın bu tür topları çok çıkardığını görmüştüm. Bence duruş hatasından dolayı bu golü çıkaramadı. Kalecinin kaleden çıkması sarı karttır. Kalecinin kaptan olması dezavantajdır. Muslera olay çıktı kalesini terk ettiği için sarı kart gördü. Ben olsam Sergio Oliveira oyundan asla çıkarmam. Ben olsam Taylan'ı tutardım. Bir kaç tane hata yaptığı için vazgeçmemek lazım."</p>

"Bence Muslera tecrübesindeki bir kaleci bu golü çıkarabilir miydim diye düşünmüştür. Muslera'nın bu tür topları çok çıkardığını görmüştüm. Bence duruş hatasından dolayı bu golü çıkaramadı. Kalecinin kaleden çıkması sarı karttır. Kalecinin kaptan olması dezavantajdır. Muslera olay çıktı kalesini terk ettiği için sarı kart gördü. Ben olsam Sergio Oliveira oyundan asla çıkarmam. Ben olsam Taylan'ı tutardım. Bir kaç tane hata yaptığı için vazgeçmemek lazım."

süper lig galatasaray konyaspor rıdvan dilmen

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler