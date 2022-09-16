Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi: 'Karar Okan Hoca'nın'

16 Eylül 2022 Cuma, 23:03

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Arjantinli yıldız, "Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. Mutluyum, hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.

Icardi, sözlerine, "Çok güzel antrenmanlar yaptım ve ilk maçıma çıktım. Taraftarın önünde kazandık. Bu çok güzel bir his" ifadeleriyle devam etti.

"KARAR HOCANIN"

Maç sonunda 3'lü çektirmesiyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Maç sonu üçlü çektirdim. Zaten geldiğimizde de ailemle uçakta yapıyorduk. Taraftarın önünde galibiyet sonrası yapmak özel bir histi" dedi.

Icardi son olarak, "Gün sonunda Okan Hoca oynayıp, oynamama karar verecek. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi milli arada çalışacağım. Zaten PSG'de de bir dönem çalıştım. Kararı hocamız verecek" ifadeleriyle röportajını tamamladı.