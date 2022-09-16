Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 23:45
<p>Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.</p>

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

<p>"Çok organize bir takıma karşı oynadık. Üç ayağı iyi orta saha ile başladılar. Bizim de dinamizmimiz olmayınca, çok rahat paslarla bizi geçtiler. Bu istemediğimiz bir şey. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Top bizdeyken daha iyi işler yapabilirdik."</p>

"Çok organize bir takıma karşı oynadık. Üç ayağı iyi orta saha ile başladılar. Bizim de dinamizmimiz olmayınca, çok rahat paslarla bizi geçtiler. Bu istemediğimiz bir şey. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Top bizdeyken daha iyi işler yapabilirdik."

<p>"Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. 3'te 3 yaptık ve mutluyuz."</p>

"Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. 3'te 3 yaptık ve mutluyuz."

<p>"Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz. Oyun olarak çok daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek. Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir gibi birçok takım da üst sıralar için mücadele edecek."</p>

"Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz. Oyun olarak çok daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek. Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir gibi birçok takım da üst sıralar için mücadele edecek."

<p>"Oğlumun hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı. Hep birlikte onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görüyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona verdiği destek... Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor."</p>

"Oğlumun hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı. Hep birlikte onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görüyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona verdiği destek... Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor."

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