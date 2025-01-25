Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2025 Cumartesi, 10:06
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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