Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer rotasını belirledi!

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic, iyi bir hazırlık kampı geçirmesine rağmen ligde 4. hafta sonunda henüz golle tanışamadı. Bafetimbi Gomis, İsviçreli golcünün yerine sonradan oyuna girip attığı gollerle takımına 6 puan kazandırsa da yönetim, Fransız forvetin 90 dakikayı çıkaracak fizik kapasiteye sahip olmadığı görüşünde. Okan Buruk'un mutlaka oyuncu alınmalı dediği bölge için yönetimin görüşmeleri sürüyor. Son olarak Mauro Icardi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Sarı kırmızılılar, bu transferden sonuç çıkaramazsa alternatif isimlere yönelecek ve bu bölge için mutlak bir takviye yapılacak.