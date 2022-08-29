Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer rotasını belirledi!
Geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Galatasaray'da yeni sezonda da değişen bir şey olmadı. Yönetim ve teknik direktör değişikliği yaşayan sarı kırmızılılar, takıma bir çok yeni takviye yapmasına rağmen bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamadı ve ligin 4. haftası itibariyle yalnızca 2 gol kaydetti.
Son olarak deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, şansızlıklarını kırabilmek için farklı bir galibiyet almaları gerektiğini belirtirken, transfer ihtiyacı duydukları bölgeler için de birtakım sinyaller verdi. Buruk yaptığı açıklamada, "Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı dışında as kadroda oynayabilecek bir stoperin bulunmaması teknik heyeti endişelendiriyor. Talihsiz bir sakatlık yaşanması halinde sarı kırmızılıların, o bölgede oynayabilecek Luyindama dışında bir stoperi bulunmuyor. Yönetim bu bölge için temaslarını sürdürürken, Olsen ve Kaan Ayhan isimleri üzerinde durulmuştu. Galatasaray'da yönetim, Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasıyla birlikte daha rahat görüşmeler yapılacağı görüşünde birleşti.
Galatasaray'da transfer düşünülen bir başka bölge de sol bek... Sarı kırmılılarda Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt'un yetersiz performansıyla sarı kırmızılılar alternatif isimlere yönelmeye başladı. O bölge için Altay'dan alınan Kazımcan Karataş'ın henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı için teknik heyet o bölgeye mutlaka tecrübeli bir oyuncunun alınmasını istiyor. Son olarak gündeme Milan'dan Ballo Toure ve PSG'den Layvin Kurzawa isimleri gündeme gelmişti. Yönetimin kısa süre içinde bu bölge için somut adımlar atması bekleniyor.
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic, iyi bir hazırlık kampı geçirmesine rağmen ligde 4. hafta sonunda henüz golle tanışamadı. Bafetimbi Gomis, İsviçreli golcünün yerine sonradan oyuna girip attığı gollerle takımına 6 puan kazandırsa da yönetim, Fransız forvetin 90 dakikayı çıkaracak fizik kapasiteye sahip olmadığı görüşünde. Okan Buruk'un mutlaka oyuncu alınmalı dediği bölge için yönetimin görüşmeleri sürüyor. Son olarak Mauro Icardi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Sarı kırmızılılar, bu transferden sonuç çıkaramazsa alternatif isimlere yönelecek ve bu bölge için mutlak bir takviye yapılacak.
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