Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten inanılmaz performans

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:13
<p>Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında HangiKredir Ümraniyespor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. </p>

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında HangiKredir Ümraniyespor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 

<p>Heyecan dolu karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti Bafetimbi Gomis getirdi. </p>

Heyecan dolu karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti Bafetimbi Gomis getirdi. 

<p>Tecrübeli santrfor 2017'deki başarısını tekrarladı. Öte yandan Bafetimbi Gomis; Gheorge Hagi, Milan Baros ve Cevad Prekazi'nin başarısını tekrarladı.</p>

Tecrübeli santrfor 2017'deki başarısını tekrarladı. Öte yandan Bafetimbi Gomis; Gheorge Hagi, Milan Baros ve Cevad Prekazi'nin başarısını tekrarladı.

<p>Opta'nın verilerine göre; Bafetimbi Gomis, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu. </p>

Opta'nın verilerine göre; Bafetimbi Gomis, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu. 

<p>Sarı-kırmızılılarda, Gheorghe Hagi 59 golle listenin ilk sırasında yer aldı. Milan Baros, 48 golle Hagi'yi takip etti. Bafetimbi Gomis'le Cevad Prekazi şu ana kadar 40 kez fileleri havalandırdı.</p>

Sarı-kırmızılılarda, Gheorghe Hagi 59 golle listenin ilk sırasında yer aldı. Milan Baros, 48 golle Hagi'yi takip etti. Bafetimbi Gomis'le Cevad Prekazi şu ana kadar 40 kez fileleri havalandırdı.

<p>Opta'nın verilerine göre; Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Coşkun Özarı'nın (1960) ardından Galatasaray'ın başında görev yaptığı ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci yerli teknik direktör oldu.</p>

Opta'nın verilerine göre; Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Coşkun Özarı'nın (1960) ardından Galatasaray'ın başında görev yaptığı ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci yerli teknik direktör oldu.

<p>Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk iki deplasman maçından galip ayrıldı.</p>

Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk iki deplasman maçından galip ayrıldı.

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