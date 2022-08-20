Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:02
Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports1 canlı yayımlayacak.

EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Güray, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Soner, Fernando, Ghacha, Luiz Adriano, Ndao, Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hugo, Denswil, Larsen, Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Dorukhan, Abdülkadir, Djaniny

53. RANDEVU

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.



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