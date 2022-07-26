Galatasaray'da kampa alınmayan oyuncular belli oldu

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 14:34
<p>Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve transferde yoğun hareketlilik yaşayan Galatasaray'da ikinci kampa alınmayan isimler belli oldu.</p> <p>Galatasaray'da Avusturya kampına alınmayan isimler şu şekilde:</p>

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve transferde yoğun hareketlilik yaşayan Galatasaray'da ikinci kampa alınmayan isimler belli oldu.

Galatasaray'da Avusturya kampına alınmayan isimler şu şekilde:

<p><strong>Jesse Sekidika</strong></p>

Jesse Sekidika

<p><strong>Emin Bayram</strong></p>

Emin Bayram

<p><strong>Atalay Babacan</strong></p>

Atalay Babacan

<p><strong>Işık Kaan Arslan</strong></p>

Işık Kaan Arslan

<p><strong>İsmail Çipe</strong></p>

İsmail Çipe

<p><strong>Emirhan Kayar</strong></p>

Emirhan Kayar

<p><strong>Batuhan Şen</strong></p>

Batuhan Şen

<p><strong>Eren Aydın</strong></p>

Eren Aydın

<p><strong>Aytaç Kara</strong></p>

Aytaç Kara

<p><strong>Christian Luyindama</strong></p>

Christian Luyindama

<p><strong>Sacha Boey</strong></p>

Sacha Boey

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