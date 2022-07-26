Galatasaray'da Haris Seferovic, Radamel Falcao'yu hatırlattı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra golle tanışan Haris Seferovic akıllara Radamel Falcao'yu getirdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği hazırlık maçının 60. dakikasında oyuna giren yeni transfer Haris Seferovic, oyuna girdikten 5 dakika sonra çektiği ilk şutta fileleri havalandırarak takımının galibiyet golünü kaydetti.
Attığı golün yanı sıra etkili futboluyla da alkış alan İsviçreli futbolcu, herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi yaşamadığı takdirde Galatasaray'a büyük katkı yapacağını gösterdi.
KADERLERİ BENZEMESİN!
Hürriyet’in haberine göre, geçen sezon sakatlık nedeniyle Benfica'da 29 maç kaçıran Seferovic'in, forma giydiği ilk karşılaşmada Kasımpaşa'ya gol atması, akıllara Radamel Falcao'yu getirdi. Falcao da, sarı kırmızılı formayı ilk kez Kasımpaşa önünde giymiş ve 13 Eylül 2019'da oynanan Süper Lig mücadelesinin 38. dakikasında attığı golle takımının 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.
SAKATLIK KABUSU
Kolombiyalı santrfor, iki sezon kaldığı sarı kırmızılı takımda sakatlıklar nedeniyle tam 49 maç kaçırırken, toplam 43 karşılaşmada oynayabildi ve 20 gol, 3 asist üretti.
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