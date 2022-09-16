Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois: 'Hedefimiz şampiyonluk'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Dubois, "Biraz zorluklar yaşadık. Ancak golü bulduk ve kazandık" dedi.
Galatasaray'da Leo Dubois, Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu.
Fransız oyuncu, "Atmosfer ve taraftar mükemmeldi. Karşımızda iyi bir takım vardı, biraz zorluklar yaşadık. Ancak golü bulduk ve kazandık" dedi.
Dubois, ayrıca, "Çok mutluyum, hedefimiz maç kazanmak ve şampiyon olmak. Bu kez solda oynadım. İstek buydu ve yerine getirdim. Fazlasıyla mutluyum" ifadelerini kullandı.
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