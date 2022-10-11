Gol makinesi Enner Valencia, Burak Yılmaz ile birlikte zirvede yer alıyor

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 09:48
<p>Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, bu sezon kaydettiği 10 golle Süper Lig’de birçok kulübü geçmeyi başardı. </p>

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, bu sezon kaydettiği 10 golle Süper Lig’de birçok kulübü geçmeyi başardı. 

<p>Enner Valencia, aralarında 9 gollü Galatasaray’ın da bulunduğu Ankaragücü (9), Antalyaspor (9), Kasımpaşa (8), İstanbulspor (7), Ümraniyespor (7), Giresunspor (6), Sivasspor (8), Hatayspor’dan (5) daha fazla gol atmayı başardı.</p>

Enner Valencia, aralarında 9 gollü Galatasaray’ın da bulunduğu Ankaragücü (9), Antalyaspor (9), Kasımpaşa (8), İstanbulspor (7), Ümraniyespor (7), Giresunspor (6), Sivasspor (8), Hatayspor’dan (5) daha fazla gol atmayı başardı.

<p>Toplamda yedi maçta 510 dakika sahada kalan 32 yaşındaki santrfor, her 51 dakikada bir ağları sarstı.</p>

Toplamda yedi maçta 510 dakika sahada kalan 32 yaşındaki santrfor, her 51 dakikada bir ağları sarstı.

<p><strong>BURAK YILMAZ İLE BiRLiKTE ZİRVEDE</strong></p> <p>32 yaşındaki futbolcu ayrıca 2007-08 sezonundan bu yana Burak Yılmaz ile birlikte Spor Toto Süper Lig’de çıktığı ilk 7 karşılaşmada 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri konumunda.</p>

BURAK YILMAZ İLE BiRLiKTE ZİRVEDE

32 yaşındaki futbolcu ayrıca 2007-08 sezonundan bu yana Burak Yılmaz ile birlikte Spor Toto Süper Lig’de çıktığı ilk 7 karşılaşmada 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri konumunda.

<p>İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 9 maçta 755 dakika oynayıp 15 gol attı; yani her 50 dakikada 1 gol. Büyük liglerde Valencia'dan iyi tek isim Haaland.</p>

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 9 maçta 755 dakika oynayıp 15 gol attı; yani her 50 dakikada 1 gol. Büyük liglerde Valencia'dan iyi tek isim Haaland.

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