Gol makinesi Enner Valencia, Burak Yılmaz ile birlikte zirvede yer alıyor

BURAK YILMAZ İLE BiRLiKTE ZİRVEDE

32 yaşındaki futbolcu ayrıca 2007-08 sezonundan bu yana Burak Yılmaz ile birlikte Spor Toto Süper Lig’de çıktığı ilk 7 karşılaşmada 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri konumunda.