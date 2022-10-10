Melih Saatçı yazdı 'Gerçek şu ki bu sezon Trabzonspor da işler yolunda gitmiyor'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 22:14

Son iki maçını galip bitiren iki takım özelikle karşılaşmanın ilk yarısın da çok kötü bir futbol ortaya koydu.

Trabzonspor maçta özellikle kanat etkinliğini kullanmak istese de başarılı olamadı. Yusuf ve Trazeguet in kullandığı kulvardan ataklarını olgunlaştırmak istedi. Özellikle de sol kanatta Trazeguet ile hücuma çıkmak istese de oyunu Kasımpaşa yarı sahasına yıkamadığı gibi ilk yarı boyunca Trabzonspor’un kaleyi bulan şutunu da göremedik.

Trabzonspor adına ilk yarı Hamsik’in attığı 2 fantastik pas dışında bir şey yoktu. Hafta başı olması rağmen maça gelen 25 bin futbolsever özellikle de ilk yarı da Trabzonspor’un sergilediği kötü futbolu hak etmedi. İkinci yarı ise karşılaşma ilk yarıya oranla hareketli geçti. Trabzonspor hücuma çıkışlarda bir türlü gerekli pas koordinasyonu sağlayamadı. Kasımpaşa takımı ise maçın genelinde Trabzonspor ‘a göre çok daha organize göründü. Kasımpaşa takımı özellikle ikinci yarı da hücuma geçişlerde hızlı olabilse karşılaşma Trabzonspor için çok daha zor geçebilirdi. Yusuf Yazıcı çok etkisiz kaldı. Henüz takıma uyum sağlayamadığı net olarak görüldü. Yazılarımda da belirttiğim üzere Trabzonspor’un kadrosu tempo yapacak, rakibi presle bunaltacak bir takım kurgusu değil. Teknik heyetin elinde ki oyunculara göre oluşturacağı oyun kurgusu Trabzonspor’u başarıya götürebilir.

Gerçek şu ki bu sezon Trabzonspor da işler yolunda gitmiyor.