Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar Avrupa'da manşetlerde!

İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: 21 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada "Kamera tespit çalışmalarında ambulans şoförlerinin 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür" denildi.

Açıklamada, ambulans şoförleri A.G. ve H.K. ile işaret fişeklerini atan D.D, E.Y. ve K.E'nin de aralarında olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.