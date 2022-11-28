Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar Avrupa'da manşetlerde!
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıktı.
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.
KORNER DİREĞİ İLE KALECİYİ DARBETTİ
Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan baygınlık geçirdi. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
STAT TAHLİYE EDİLDİ
Statta yapılan anonsa göre, karşılaşmanın 22'nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20'nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepespor taraftarlarının, ardından de Altay taraftarlarının stattan ayrılacağı duyuruldu.
İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: 21 KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada "Kamera tespit çalışmalarında ambulans şoförlerinin 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür" denildi.
Açıklamada, ambulans şoförleri A.G. ve H.K. ile işaret fişeklerini atan D.D, E.Y. ve K.E'nin de aralarında olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişeğin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.
AVRUPA'DA GENİŞ YER BULDU
Göztepe-Altay derbisinde yaşananlar Avrupa basınının da gündemine oturdu. The Sun, The Guardian, The Times ve Bild gibi önemli basın kuruluşları, İzmir derbisinde yaşananlara geniş yer ayırdı.
İngiltere'den The Sun, "İzmir derbisi kaosa sürüklenirken salak taraftar köşe bayrağıyla kaleciye saldırdı" başlığıyla haberini servis etti.
The Sun'da yer alan haberin ayrıntılarında derbinin kaleciye yapılan saldırı sonrasında ertelendiğine vurgu yapılarak "İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan mücadele, henüz 25. dakikada tribünlerde çıkan tartışmada ikisi çocuk üç taraftarın yaralanmasıyla kaosa dönüştü" ifadelerine yer verildi.
İngiltere'den The Guardian, "Taraftarın korner bayrağıyla oyuncuya saldırması üzerine Türkiye'de futbol maçı yarıda kesildi" başlığını kullandı. Haberde Göztepe taraftarlarına yapılan fişekli saldırıya da yer verildi.
Dünyaca ünlü The Times "Türkiye'de taraftar korner bayrağıyla kaleciye vurdu" başlığını kullandı. Haberde Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in ciddi bir kafa travması yaşadığına vurgu yapıldı.
The Times'da yer alan haberin ayrıntısında "Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisinin 20. dakikasında meydana gelen olay, deplasman tribününden ev sahibi taraftarların üzerine havai fişek atılması nedeniyle maçın durdurulması üzerine meydana geldi. Taraftarlar sahada iki ambulansla tedavi altına alındı" denildi.
"İRKİLEREK KAÇTILAR"
Almanya'dan Bild, Göztepeli bir taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i sopayla yere düşürdüğünü ve kalecinin anında tedavi altına alındığını ifade etti. Haberde Katar'daki Dünya Kupası arasında futbolda şiddetin arttığına vurgu yapıldı.
Bild'de şu ifadelere yer verildi:
"Bir taraftar tüm gücüyle bayrak direğiyle kaleciye vurdu. Oyuncu, elleriyle başını korumaya çalışırken yere düştü. Takım arkadaşları şok içinde irkilerek olay yerinden kaçtı. Maç zaten tribünlerde yaşananlardan sonra ertelenmişti. Bazı taraftarlar kanlar içinde saha içine getirilerek ambulansa konuldu."
MARCA: VAHŞİ SALDIRI
İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Marca, Göztepe-Altay derbisinde yaşananları "Türkiye'de vahşi saldırı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde "Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde ciddi olaylar yaşandı. Misafir tribününden Göztepe taraftarlarına fişek atıldı. Bu olay bazı taraftarların yaralanmasına neden oldu. Stadyumda kaos yaşandı. Yaralıları tahliye etmek için sahaya 2 ambulans girerken, bu sırada tribünlerden sahaya fırlayan Göztepe taraftarı, rakip kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağıyla sırtına 2 kez vurdu. Maç askıya alındı" ifadelerine yer verildi.
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