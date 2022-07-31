Göztepe'den Aytaç Kara kararı

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 17:48
<p>Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın 1 sezon daha kiralanması gündeme geldi.</p>

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın 1 sezon daha kiralanması gündeme geldi.

<p>Yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.</p>

Yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

<p>Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılılara kiralanan Aytaç Kara, 359 dakika sahada kaldı.</p>

Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılılara kiralanan Aytaç Kara, 359 dakika sahada kaldı.

<p>Çok fazla forma şansı bulamayan Aytaç'ın bu sezon ise takımın bankosu olacağı ifade edildi.</p>

Çok fazla forma şansı bulamayan Aytaç'ın bu sezon ise takımın bankosu olacağı ifade edildi.

<p>Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Beşiktaş'ın sağ kanadı Ajdin Hasic için de girişimlerini sürdürüyor.</p>

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Beşiktaş'ın sağ kanadı Ajdin Hasic için de girişimlerini sürdürüyor.

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