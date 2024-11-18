Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2024 Pazartesi, 10:27
Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan'ın Split kentinde bulunan Poljud Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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