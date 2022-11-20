İlk kez milli formayı giyen futbolcular, Çekya maçından sonra konuştu

Samet Akaydin ise kendisi adına çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "İlk kez milli takım forması giydim. Bunun için çok mutluyum. Tabii ki galip geldiğimiz için de çok mutluyum. Verdikleri destek için Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum. Sahada çok iyi mücadele ettik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.



Diyarbakır'da oynanan İskoçya maçından sonra 2. galibiyetin kendilerine moral olduğunu anlatan Akaydin, şunları kaydetti:

"Bu galibiyetler aslında bizim arkadaşlığımızı pekiştiriyor. Hazırlık maçı deyip geçmemek lazım. Bu galibiyetler, elemelerden önce neler yapabileceğimizi gösteriyor. Beraberliğimizi pekiştireceğiz, devam edeceğiz. Güzel bir ortam yakaladık, İnşallah bunu resmi maçlara da yansıtırız."