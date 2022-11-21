İngiltere-İran maçında tribünlerde 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' pankartı

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 16:29
<p>2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran, Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.</p>

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran, Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

<p>İki takım arasındaki maç öncesi taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı. </p>

İki takım arasındaki maç öncesi taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı. 

<p>Tribünde yerlerini açan İranlı seyircilerin açtığı 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' pankartları dikkat çekti.</p>

Tribünde yerlerini açan İranlı seyircilerin açtığı 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' pankartları dikkat çekti.

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Mahsa Amini İran ingiltere 2022 FIFA Dünya Kupası 2022 Katar Dünya Kupası

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