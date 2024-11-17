İngiltere - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında İrlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Heimir Hallgrímsson'un ekibi İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İNGİLTERE - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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