A Milli Futbol Takımı'nda değişiklik: Kadrodan çıkarıldı!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:23

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:23

A Milli Takım'da Galler maçında sarı kart gören ve Karadağ mücadelesi için cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı. Cihan Çanak ise A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı."