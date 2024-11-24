Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ipswich Town, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Kieran Mckenna yönetimindeki Ipswich Town, sahasında Ruben Amorim'in ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
IPSWICH TOWN - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Portman Road'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
IPSWICH TOWN - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.
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