Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ipswich Town, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2024 Pazar, 13:25
Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kieran Mckenna yönetimindeki Ipswich Town, sahasında Ruben Amorim'in ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

IPSWICH TOWN - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Portman Road'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

IPSWICH TOWN - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.

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