İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında İsviçre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Murat Yakın'ın ekibi İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
İspanya'nın Tenerife kentinde bulunan Heliodoro Rodríguez López Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Bastian Dankert'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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