İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında İsviçre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2024 Pazartesi, 10:53
İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Murat Yakın'ın ekibi İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya'nın Tenerife kentinde bulunan Heliodoro Rodríguez López Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Bastian Dankert'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

İspanya isviçre uefa uluslar ligi canlı

En Çok Okunan Haberler