İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 11:48
İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor.

İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, deplasmanda Luciano Spaletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İTALYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İTALYA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

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