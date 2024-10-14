İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
A Milli Takım, Uluslar Ligi B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, deplasmanda Age Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak'ın yöneteceği karşılaşma TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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