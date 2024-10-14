İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Takım, Uluslar Ligi B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2024 Pazartesi, 09:43
İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, deplasmanda Age Hareide'nin  ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak'ın yöneteceği karşılaşma TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

En Çok Okunan Haberler