Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin tek rakibi City ve PSG

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 09:28
<p>Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetiminde bol gollü bir sezon geçiren Fenerbahçe, Avrupa'da da adından söz ettiriyor.</p>

Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetiminde bol gollü bir sezon geçiren Fenerbahçe, Avrupa'da da adından söz ettiriyor.

<p><strong>Sporx</strong>'in aktardığına göre Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına gol ortalaması en yüksek 2. takım Fenerbahçe oldu. </p>

Sporx'in aktardığına göre Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına gol ortalaması en yüksek 2. takım Fenerbahçe oldu. 

<p>Listenin zirvesinde ise Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City yer aldı. </p>

Listenin zirvesinde ise Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City yer aldı. 

<p>Listenin ilk 3 sırası şu şekilde;</p> <p><strong>MANCHESTER CITY</strong></p> <p>Çıktığı maç: 9</p> <p>Attığı gol: 33</p> <p>Maç başına ortalama: 3.67</p>

Listenin ilk 3 sırası şu şekilde;

MANCHESTER CITY

Çıktığı maç: 9

Attığı gol: 33

Maç başına ortalama: 3.67

<p><strong>FENERBAHÇE</strong></p> <p>Çıktığı maç: 8</p> <p>Attığı gol: 25</p> <p>Maç başına ortalama: 3.22</p>

FENERBAHÇE

Çıktığı maç: 8

Attığı gol: 25

Maç başına ortalama: 3.22

<p><strong>PARIS SAINT-GERMAIN</strong></p> <p>Çıktığı maç: 10</p> <p>Attığı gol: 28</p> <p>Maç başına ortalama: 2.80</p>

PARIS SAINT-GERMAIN

Çıktığı maç: 10

Attığı gol: 28

Maç başına ortalama: 2.80

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