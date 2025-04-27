Juventus - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Juventus, İtalya Serie A'nın 34. haftasında sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı sürüyor.
Igor Tudor yönetimindeki Juventus, sahasında Alessandro Nesta'nın ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
JUVENTUS - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Perenzoni'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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