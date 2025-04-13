Kenan Yıldız attı: Juventus kendi sahasında kazandı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

Kenan Yıldız attı: Juventus kendi sahasında kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 09:24

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, Lecce'yi konuk etti. 

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 2-1 kazandı. 

Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Teun Koopmeiners ve 33. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti. Siyah-Beyazlılar'ın attığı iki golün asistini de Dusan Vlahovic yaptı.

4. MAÇTA 2. GALİBİYET 

Lecce'nin tek golü ise 87. dakikada Federico Baschirotto'dan geldi.

Juventus'un ikinci golünü atan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90. dakikakada yerini Nicolo Savona'ya bıraktı.

Öte yandan Igor Tudor, Juventus'un başında çıktığı 4. maçta 2. galibiyetini aldı. Tudor, bu süreçte 1 beraberlik, 1 de yenilgi yaşadı.

Bu sonuçla birlikte 59 puana ulaşan Juventus, 3. sıraya yerleşti. 26 puanda kalan Lecce ise 17. sırada konumlandı. 

Serie A'da bir sonraki hafta Juventus, deplasmanda Parma ile karşılaşacak. Lecce ise Como'yu konuk edecek. 


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Lecce

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